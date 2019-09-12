推廣「台灣模式」 台美今啟動印太民主治理諮商

2019-09-12 10:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美今啟動「印太民主治理諮商」機制會議。美國國務院民主、人權暨勞工局副助卿巴斯比說，「台灣海峽對岸有一個壓制性的獨裁政權，威脅著我們所珍視的自由」，因此美國盼與長期盟友和台灣更緊密地合作，「確保自由存在」。美國在台協會（AIT）處長酈英傑說，此論壇將每年定期召開，讓台灣全面融入美國的「印太透明倡議」，以讓全印太區域國家依循「台灣模式」發展繁榮自由。

AIT今在內湖新館舉辦首屆「美台印太區域民主治理諮商」會議開幕典禮，美國國務院民主、人權暨勞工局副助卿巴斯比、酈英傑與外交部長吳釗燮致開幕詞，紐西蘭、澳洲、馬紹爾、諾魯、吉里巴斯、帛琉、吐瓦魯等太平洋友邦與友好國家代表出席，日本、英國、加拿大、丹麥與貝里斯等國亦派代表參與。

巴斯比做為美國國務院民主、人權暨勞工局的最高層級官員，特來台帶領此項新論壇。巴斯比致詞直言，自由從非理所當然存續，需要不斷的培育努力，而「台灣海峽對岸有一個壓制性的獨裁政權，威脅著我們所珍視的自由」，因此美國盼與長期盟友和台灣更緊密地合作，「確保自由存在」。

巴斯比也說，美台也致力於支持在太平洋區域的自由，而台灣在短時間內和平從戒嚴走向法治，從單一政黨治理走向多黨民主，「台灣是地區相對最好的治理模式之一」，是其他人可效仿的典範。因此希望這些磋商機制，能加強區域合作；使能保障公民權利、提高透明度、和平解決問題、使社會持久繁榮的民主治理，在威權主義以外提供一條明確且更優良的道路。

酈英傑致詞時說明，這個重要新論壇的目的是正常化、加以規範並繼續加深美台在良好治理領域的合作，「不同政府必須定期會面才能達到最佳協調效果」。此論壇將於今日展開第一次會議，接下來並將每年舉辦一次，作為美台在印太區域開展共同計畫、協助他國應對治理挑戰的主要平台。

酈英傑表示，美國與台灣共同相信推廣透明度與法治有助於自由開放且繁榮的印太區域這項戰略目標，並重申「在這方面相信台灣是我們最好的夥伴」。酈英傑也提及美國的「印太透明倡議」，將運用超過4億美元的資源，與盟友、夥伴和區域組織共同推動。今日會議就將探討如何具體讓台灣全面融入美國的「印太透明倡議」，希望努力讓全印太區域國家依循「台灣模式」發展繁榮自由。

酈英傑直言，現代化不只是經濟現象，若沒有堅實民主做基礎，現代化就無法站穩腳步並真正成熟，如果政治體制拒絕自由化，自由經濟也無法無限蓬勃下去，最終將扭曲並嚴重破壞經濟。

我宗教自由無任所大使布興大立今也出席，交接我國捐助美國國務院「國際宗教自由基金」的100萬美金（約3千萬元台幣）。

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