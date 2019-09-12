最新民調：逾5成民眾 贊成政府協助香港

2019-09-12 10:22

〔記者謝君臨／台北報導〕香港「反送中」行動持續延燒，根據最新民調，民眾對於「反送中」事件，有高達51.6％贊成我國政府對香港的協助，20.3％的人不贊成；對於立法院本會期將推動「中共代理人」修法，陸委會將朝「危害國安的政治宣傳」方向限縮，針對此一修法方向，贊成民眾佔42.1％，25.6％的民眾則持不贊成的立場。

兩岸政策協會今召開「2020總統大選之選情民調」記者會，由協會秘書長王智盛主持，並邀請台灣師範大學政治學系教授范世平、台灣民主基金會副執行長顏建發、兩岸政策協會副秘書長張宇韶與談；調查以蔡、韓、郭、柯進行對比式民調，並詢問民眾於各項國政議題及外交能力上，對於各總統擬參選人的信任程度。

關於國政議題調查部份，民眾對於「香港反送中」事件，有高達51.6％贊成政府對香港的協助，20.3％的人不贊成。對於立法院本會期即將推動的「中共代理人法」，陸委會將朝「危害國安的政治宣傳」方向限縮，針對此一修法方向，贊成的民眾佔42.1％，25.6％的民眾則持不贊成的立場。

針對目前可能的總統候選人在外交治理方面的能力評價，對於「誰最有能力處理與美國的關係」方面，認為蔡英文最有能力的比例最高，為35.7％，其次為郭台銘（18.1％）、韓國瑜（15.0％）、柯文哲（3.7％）。

對於「誰最有能力處理與日本的關係」方面，同樣以蔡英文所獲得的評價最高（36.8％），其次為郭台銘和韓國瑜（13.8％），最後才是柯文哲（6.0％）。

而對於「誰最有能力面對中國大陸的威脅、處理兩岸關係」方面，認為蔡英文最有能力的比例最高，達32.2％，其次為韓國瑜（24.1％）、郭台銘（15.8％）、柯文哲（4.7％）。

本次訪問委託循證民調公司於9月9日至10日進行調查，成功訪問1087未成年人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.97％，以住宅電話及手機進行調查，住宅電話以中華電信用戶為抽樣母體，採分層比例隨機抽樣法進行抽樣；手機依國家通訊傳播委員會公布的「行動通信網路業務用戶號碼核配現況」資料為抽樣清冊。

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