還沒「換瑜」 台中這個藍營立委參選人先退了？

2019-09-12 07:59

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市立委第1選區近年被國民黨視為艱困選區，7月底國民黨中央核定台中市第一選區徵召前陸委會副主委張顯耀參選，對決現任立法院副院長蔡其昌，但一個多月來，未見張顯耀在台中拜會，據傳張顯耀婉拒徵召至台中參選，國民黨台中市黨部主委顏文正不願證實，強調此事要由張顯耀親自說明。

蔡其昌連續兩屆大勝藍營候選人陳添旺與顏秋月，陳跟顏皆無意再度挑戰蔡其昌，藍營在第一選區始終無法推派合適人選，爭取連任的民進黨立委蔡其昌莫非是台中最強立委。現年56歲的張顯耀是警校出身，公費留學獲得法國巴黎第一大學政治學博士學位，曾任立委跟陸委會副主委，2015年獲國民黨徵召參選高雄市第三選舉區立法委員，但最終敗於前高雄市副市長劉世芳，此次再獲徵召至台中市參選。

張顯耀的臉書，到今天仍顯示「左營楠梓立法委員參選人」，海線人士表示，若戶籍都遷到台中，也確定要參選了，個人臉書資料卻未「更新」，也沒來海線參加藍營活動。

據傳，張顯耀本人不願意至台中參選了，記者去電顏文正查證，顏文正表示，此事要由張顯耀親自回答才適合。但記者撥打張顯耀電話，他未接也未回電。

蔡其昌今日表示，他每天都在想辦法超越蔡其昌，解決鄕親的問題，讓鄉親安居樂業，才是要努力的，至於國民黨要派誰來選舉沒有評論。

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