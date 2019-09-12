小英台中競選總部3發言人定案 六年級的俊男美女上場

2019-09-12 07:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕蔡英文台中競選總部雖未正式成立，但已展開運作，競選緦部更安排市議員陳淑華、陳世凱、江肇國3人擔任小英台中競總發言人，3人除了口條好且都是六年級生，而且顏值高，為小英進行政策宣導及假消息的澄清，被認為是相當適合的人選。

由俊男美女擔任發言人已成為目前政壇的潮流，像有意參選總統的鴻海創辦人郭台銘的發言人蔡沁瑜、韓國瑜的競總發言人何庭歡，兩人不但都曾任主播，而且是高顏值，而小英的台中市競選總部，雖是地方競總，但對於發言人的選擇也毫不含糊。

目前小英台中市競選總部是小英各地方競選總部運作最快的競緦，雖未正式成立，但很早運作，日前競選開會，邀請三位被認為是帥哥美女的市議員陳淑華、陳世凱及江肇國擔任中市競總的發言人。

三人共同點都是六年級生，且問政犀利，口條佳，是擔任至少二屆以上的相對年輕的議員，對台中市政了解，符合民進黨年輕、市政熟稔的條件，另外，三人都是顏值高的市議員，為小英說明政策及澄清假消息，被競總認為符合現在民眾對於發言人要求的條件。

陳淑華表示，3位發言人是輪值，最主要的任務就是讓小英政績讓民眾了解，一起在2020年選小英來守護台灣。

陳世凱表示，3人之所以擔任小英中市競總發言人原因，在於3人皆是2屆以上的議員，而且同是六年級生，同時對台中市政相當了解，未來除了擔任活動的主持人，還有說明小英在中部的政策，另外，就對於對手攻擊的回應。

江肇國表示，小英中市競選會跟著小英全國競總的腳步走，3人會努力，將小英的執政政績用人民聽得懂且接受的方式來說明，其次就是澄清不實的訊息，以防堵不實的消息一直傳遞。

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