韓國瑜閉門聽建言 里長場外嗆官僚「PLP」

2019-09-11 20:19

［記者黃旭磊／高雄報導］韓國瑜今到前鎮區座談聽取建言，鎮昌里長王輝煌不滿場內採「指定發言」，於場外怒嗆官僚「捧XX」（PLP）；不過，韓國瑜未予理會。

市長韓國瑜今天下午至前鎮區公所向里長請益，數十位里長獲邀出席，閉門座談近1小時，過程輕鬆融洽，媒體都在場外守候；未料，王輝煌突然走到場外，向媒體抱怨前鎮警分局未理會里辦公處被砸，之後火力全開，怒嗆市府團隊「狗腿」，接到里長發文只會勘，「有做嗎？市長要瞭解這點」。

由於聲量大驚動韓國瑜，市議員蔡武宏趕緊出來緩頰。王輝煌罵得滿身大汗，他說，市長聽取建言用指定的，「官僚幹什麼？捧XX」（PLP），「為什麼要指定？狗腿！韓市長是順道跟里長」，「順道而已？要像台北市柯市長一樣，專程跟里長座談，才能聽到真話」。

王輝煌從1998年起共擔任5屆里長，僅1屆由太太林芝螢擔任，今年7月21日疑因選舉恩怨，里辦公處被人用高爾夫球桿砸毀，他不滿轄區警方未依現行犯逮捕對方，因而槓上。

王輝煌說，去年市長選舉他投給韓國瑜，明年總統選舉要投誰「不知道」，台北市在馬英九市長任內讓里長設高樓辦公廳舍，補助經費行之有年，高雄市不能，為什麼台北市可以，高雄市不能做，（台語）光這一項就不能比較。

針對場外嗆聲，韓國瑜在禮堂內聽取建言，並未理會，會後，區長李幸娟答問指出，市長要聽到多面向聲音，邀請各面向團體提出意見，並沒有指定，全程公開，「王里長也有發言，可能是認知不同。」

前鎮警分局表示，案發當天通知涉案涂姓男子（45歲）到案，依毀損、恐嚇送辦，案件正由地檢署偵辦。

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