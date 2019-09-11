陳明文300萬風波申報不實？ 法務部：應由監察院調查認定

2019-09-11 18:56

〔記者黃捷／台北報導〕立委陳明文的300萬元現金風波延燒至今，外界質疑未依規申報財產，曾督導洗錢防制業務的法務部政務次長蔡碧仲還替他護航。對此，法務部廉政署今天說明，民意代表財產申報機關為監察院，陳明文是否違反公職人員財產申報法，應由監察院調查認定，法務部並無權責。

法務部今天舉辦每週三例行性媒體茶敘，由廉政署宣導公職人員財產申報的重要性，有媒體針對陳明文持有不明來源的300萬元現金，詢問是否違反公職人員財產申請法，廉政署表示，依目前已揭露的資訊，暫無法判斷陳是否違法。

廉政人員解釋，依公職人員財產申報法施行細則規定，申報人本人、配偶或未成年子女於「申報日」所持有現金，如分別達100萬元以上者，應依規定申報，一般公職人員需向政風單位申報，簡任第12職等以上法官、檢察官等以及民代，則是向監察院申報。

廉政人員說，定期申報日為每年11月至12月，而陳明文當天被發現持有300萬元現金，有可能是從銀行提領，抑或是將其他資產變現，因此很難從去年底的申報資料中，直接釐清300萬元現金來源。

廉政人員強調，司法目前已介入調查本案，如檢方查出300萬元與貪污或收賄行為相關，就可能構成「貪污治罪條例」財產來源不明罪，至於違反「公職人員財產申報法」行政裁罰部分，則應由民代申報主管機關監察院調查認定，與法務部無關。

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