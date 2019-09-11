李孟居「被消失」23天 枋寮鄉長質疑「被嚴刑逼供」

2019-09-11 16:27

［記者陳彥廷／屏東報導］枋寮鄉政顧問赴港旅遊赴中經商失聯至今日已23天，中國官方才在記者會上以3句話輕描淡寫的說明他已被拘捕，除打發媒體，更顯中國對人權的蔑視，枋寮鄉長陳亞麟是直批「有什麼好不敢講的」，質疑李已「被嚴刑逼供」。

本報日前獨家披露枋鄉寮政顧問李孟居赴港後失蹤，李一直到日前經陳亞麟透過管道了解，才確認李孟居是前往深圳後就斷了音訊，陳亞麟指出，中國官方直到今天才終於承認有捉走李孟居的情事，感謝小英總統、屏東縣潘縣長及中央政府所有有關部會的關心及介入，目前中央政府正積極設法想辦法作營救的安排。

陳亞麟表示，目前他無法掌握李孟居的任何狀況，如被關在何處？犯了何罪等等，只能說這中間被消失的20多天，中國政府到底如何對待他，是不是有被刑求？到底有無被嚴刑逼供？或者是任何不人道的對待，從中國官方短短的話語中無從得知。

陳亞麟強調，但從以中國過往對我們的經驗來看，這確實有可能發生這樣的事情，中國官方應該交代清楚整個李孟居從20日被消失後，整個中國政府如何對待他都應該講清楚，不是隨隨便便開個記者會三言兩語說他被捉，就想用顛覆國家等等的藉口打發，這不是泱泱大國中國該有的行為。

他強調，現在焦急的家屬摸不著頭緒，中國官方應依法該安排探訪，不是像現在這樣不清不楚，應該完整交代從頭到尾。

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