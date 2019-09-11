陳明文掉300萬 民進黨廉政會25日請陳說明

2019-09-11 17:08

〔記者楊淳卉／台北報導〕身兼民進黨中常委的民進黨立委陳明文日前於高鐵遺落300萬元現金，引發社會關注，民進黨廉政委員會將依民進黨「廉政條例」啟動調查，預計25日召開廉政委員會會議，並請陳明文向廉政委員會說明。廉政委員會主委邱駿彥今受訪表示，陳明文向廉政會表示，若需要處理，他會充分配合、主動說明。

民進黨發言人薛呈懿今於中常會後轉述，卓榮泰於會中表示，目前這個案子是嘉義地檢署主動分案，也有其他部分人士提出告發。對此總統蔡英文也特別表示過意見，讓司法來調查更為清楚，當事人有機會向社會更清楚說明，我們支持蔡總統這樣的看法。透過司法程序來證明，也對社會各界進行充分的說明，這也是陳明文中常委負責任的態度。

卓榮泰表示，稍早他也與陳明文有過接觸，今天陳明文剛好沒辦法出席會議，希望他擇期主動向廉政委員會主委邱駿彥進行說明，也希望廉政委員會在邱駿彥主委的指揮下，可以盡速有一個清楚的態度與程序。第一是為了確保黨內廉政委員處理的機制明確存在，且運行良好；第二，針對社會現在關心的議題，民進黨採取正面受理的態度，讓國人清楚瞭解，我們是十分正式地來看待這個案子。

卓榮泰也補充說明，依照廉政會的處理程序，一般有類似、疑似的情形發生，他們都會主動調查，但本案還沒有立案調查，一旦立案之後，將來進行到起訴或審判進行時，廉政調查程序就會停止下來，等到法院進一步確判。

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