北市議員杯葛柯文哲 竟變成「藍綠大戰」

2019-09-11 16:01

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今天到議會進行施政報告，藍綠議員杯葛將近一個小時，竟還發生「藍綠互罵」插曲。民進黨議員李建昌發言時，突然把砲口對向議會同事，指最佩服國民黨議員徐巧芯、羅智強護主心切，凸顯國民黨議員焦躁的心情，還舉日本戰國「敵人在本能寺」為例，指國民黨的敵人是吳敦義跟韓國瑜，應該要反躬自省。

李建昌此言一出，隨即引起國民黨議員不滿，國民黨市議員王鴻薇隨即打斷嗆聲「現在政論節目？」但李建昌仍堅持發言，還反嗆要比大聲自己不會輸。

「為何柯要組黨？我再說一次，敵人在本能寺，國民黨敵人在韓國瑜跟吳敦義，如果沒有韓國瑜，台灣不會這麼亂」，李建昌接著還說，要回應同黨議員王世堅的說法，「台灣民眾黨不能把黨部設在市府，張哲揚退休馬上要當黨秘書長，我沒看過一個政黨這樣。

面對李建昌大開地圖砲，國民黨議員王鴻薇怒嗆，「新潮流不倒台灣不會好」，議員吳世正則依樣畫葫蘆反嗆，「你們的敵人是蔡英文，做那麼爛，危害到中華民國、危害到自由民主法治，你們的敵人是蔡英文」。

徐巧芯發言時也大罵，不知道李建昌是讚美她還是害她，若新潮流這麼陰險，拜託大家立委不要投新潮流，難怪柯文哲說新潮流不倒台灣不會好；北市府首長任職台灣民眾黨，與台北市政有關，但請問她跟羅智強與市政有何關係？美其名讚美，其實是羞辱，如果民進黨這麼支持馬英九，那兩次選舉會這樣啊？做人要有厚道。

在其它國民黨市議員抗議下，議長陳錦祥出面打圓場，請大家針對市政發言，不要提政黨問題；國民黨市議員王鴻薇也補槍，她看到柯文哲的臉原本繃很緊，後來柔和很多，這可能是柯文哲最大收穫。

值得一提的是，這段「議會內鬥」過程全程約15分鐘，坐在對面的柯文哲沒有太大反應，先是有些微傻眼議場的狀況，轉頭看著議長，隨後就低頭看資料，無視議場正在上演的藍綠互罵大戲，似乎樂得得到一段空閒。

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