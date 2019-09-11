榮獲令和元年外務大臣表彰 台北俳句會今受表揚

2019-09-11 16:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本台灣交流協會今頒贈「外務大臣表彰」給台北俳句會。日本駐台代表沼田幹夫表示，對於台北俳句會扎實加深日台情誼，表達由衷敬意與滿滿感謝，也祝福台北俳句會蓬勃發展，台日交流更上層樓。

日本台灣交流協會今舉辦2019年「外務大臣表彰」儀式。前外務大臣河野太郎於今年7月22日批准令和元年度的「外務大臣表彰」，受獎者包括206位個人與63個團體，其中海外受獎者佔175位個人與55個團體。

台灣台北俳句會獲獎，沼田幹夫今頒贈表彰狀給團體代表。

沼田幹夫致詞時說，「外務大臣表彰」是表揚個人或團體為增進日本與海外友好親善關係，投注心力貢獻，所設置的獎項。而台灣於2016年開始，每年都有個人或團體獲獎。

沼田幹夫說，台北俳句會成立於1970年，由許多熱心愛好俳句會員盡心盡力運作至今。除了舉行每年俳句會與辦理俳句集發刊，也積極與日本俳句團體交流，每月投稿，如此扎實的交流獲得很高的評價。

沼田幹夫代表日本台灣交流協會，對於台北俳句會扎實加深日台情誼，表達由衷敬意與滿滿感謝。而在台北俳句會迎接創立50周年之際，沼田幹夫表示，能提前祝賀，感到非常開心，也祝福台北俳句會蓬勃發展，台日交流更上層樓。

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