阿扁保外就醫嗆選總統 2張護身符保他免回籠

2019-09-11 14:57

〔記者吳政峰／台北報導〕前總統陳水扁因龍潭購地等案被判刑20年，入監服刑，但在獄中出現精神與腦部疾病，台中監獄2015年同意讓他保外就醫，前提是要遵守「不上台、不演講、不談政治、不接受採訪」等四不原則，未料扁頻踩紅線，日前更替「908台灣國」募款餐會站台，公開拉票，直接嗆明「來抓啊！不要逼我選總統！」不過一名知情人士研判，扁手上有兩張護身符，要把他抓回籠恐非難易事。

該名人士指出，中監提出的四不政策，除了不接受採訪以外，其餘3項阿扁通通不甩，明顯違反規定，但他手上握有兩張「醫學中心」的診斷證明書，醫囑評估有保外就醫的需求，形同「護身符」，中監難以置喙，是否可不理專業診斷證明，直接以違規就廢止扁的保外就醫身分，就要看中監如何抉擇。

據悉，一般收容人保外就醫，只要醫師診斷證明即可，但阿扁身分特殊，中監一開始就要求他提供醫學中心的證明，而他也確實拿到高雄長庚開立的證明書，直到前年底，阿扁親赴靈堂弔唁民進黨立院總召柯建銘母親、去年初又北上替前總統李登輝祝壽，迷途之旅讓中監如坐針氈，中監火速傳真公文，要他再繳交另一間醫學中心的診斷證明。阿扁捨棄南部的醫學中心，北上台北馬偕求診，經過醫療團隊診斷，也開出病情複雜的證明。

兩間醫學中心咸認阿扁病情複雜，列出一堆與腦部相關的疾病，寫滿整張整段證明書，密密麻麻的程度連中監都難以想像，而這兩張證明也成為「神主牌」，中監不敢挑戰醫療專業，逕把阿扁抓回監，而法務部也全權授權中監評估，整個事件猶如燙手山芋，沒人敢碰。

「難道錯了嗎？！」阿扁認為，上台發表政治演說只是感念「908台灣國」對他不離不棄，收容人也應享有憲法保障的言論自由，且政治是他從事近40年的志業，何以要被剝奪限制？

阿扁甚至抨擊，馬蔡政府基於政治原因對他的政治迫害，並沒有不同；他還舉台北市長柯文哲為例，指柯就是不滿調查局約談，2014年才嗆「不要逼我選市長」，投身市長選舉，如今對矯正署想抓他回籠，難道也要逼他嗆說，「來抓啊！不要逼我選總統！？」

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