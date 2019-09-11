黃國昌選總統？卓榮泰：台灣人只要合乎資格就能選

2019-09-11 14:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量秘書長吳佩芸10日在黨中央記者會指出，時力立委黃國昌是總統自提的考量人選之一。對此，民進黨主席卓榮泰今於中常會前受訪表示，這是台灣人民幸福的地方，每個人只要合乎資格都可以選總統。

媒體詢問，時力放出不排除提名總統人選消息，是否是要與民進黨「談條件」？卓榮泰說，沒有談什麼條件，大家不要忘記最後的目的和初心就好，「保衛台灣的初心。」

對於兩黨會談似乎卡關，卓榮泰表示，他之前說過，兩黨的主席幕僚都有在聯繫，而他所知，民進黨秘書長羅文嘉也有要做下一階段的聯繫，雙方黨秘書長能先見面談一談、延續過去談的基礎，也是正面的發展，他期待能儘快進行。

對於黃國昌「選總統」議題，蔡英文總統競選連任辦公室成員沈發惠受訪說，他是蔡英文總統競選連任辦公室的成員，沒有辦法去評論。他們會全力為蔡總統連任努力，參選是國民基本權利，最重要是2020選戰對台灣來講實在是太重要了，所以還是全力為目標奮鬥。

此外，對於民進黨提名策略小組鎖定太陽花女戰神賴品妤，參選黃國昌不競選立委連任的新北市第十二選區，沈發惠說，賴品妤是年輕、有理想、有戰力的人選，消息傳出來地方大家相當振奮，但就他了解，賴品妤還在考慮中，我們非常期待，也希望讓年輕有舞台為台灣做出一些貢獻。

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