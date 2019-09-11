週刊爆將裁撤侍室？總統府：從未聽聞

2019-09-11 11:12

相關新聞：私菸案衝擊？週刊爆總統府擬廢侍衛室、改設秘勤局

〔記者李欣芳／台北報導〕華航私菸案爆發後，國安局長彭勝竹、總統府侍衛長張捷為此下台，根據「鏡週刊」，總統府為了解決特勤體系多頭馬車的亂象，規劃裁撤現有的侍衛室並成立「秘勤局」，讓特勤人員直接隸屬於總統府。不過，總統府今天上午則否認此事，總統府發言人張惇涵上午正式回應說，從未聽聞，目前並無此討論，相關事務的持續精進，尊重安全單位的專業。

至於週刊進一步報導，設立秘勤局的公文到了國安局後卻「卡關」，國安局認為該從長計議，知情人士透露，國安局之所以反對，是因為秘勤局一旦成立，國安局特勤中心就會失去作用，最後難逃被裁撤的命運。對此，總統府則表示，這件事要由國安局回應。

根據最新一期「鏡週刊」報導 ，總統府認為目前特勤維安制度事權不統一，加上總統大選將至，總統的維安勤務非常重要，必須要有個單位來破除現今國安局特勤中心、憲兵及支援軍警的多頭馬車亂象。知情人士透露，府方在一個月前就規劃裁撤侍衛室，成立專門保護總統安全的「秘勤局」，相關預算和人員都直接隸屬於總統府，目前已透過侍衛室行文國安局，希望能在本屆立院會期結束前修法完成，讓祕勤局取代侍衛室。

目前並傳出秘勤局初步規劃編制約100人，成員從軍警單位挑選加入，並設立訓練中心，針對正副總統在府內、官邸及外出的維安訓練。不過，總統府今天則否認此事。

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