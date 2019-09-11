陰錯陽差？馬昨傳未等韓先走 徐巧芯發文喊：真的有等...

2019-09-11 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九8日替國民黨總統參選人韓國瑜新北造勢站台，致詞時話沒說完就被噓下台，事後台北市議員、馬辦前發言人徐巧芯粉專因發文還原事實慘遭韓粉出征。馬韓兩人昨晚又有機會同台，卻傳出馬早到、未等韓國就先離開，讓韓頗尷尬。對此，徐巧芯粉專也發文回應。

徐巧芯在文中表示，近來有人說三重造勢她不在場「所以發表的資訊錯誤」，但她在事發第一時間就問發生什麼事，「證人、證據都有」，並稱其查證單位為馬英九辦公室，若她說的非事實，馬辦定會出面駁斥，但對方發布的訊息、版本始終與其一致。

徐巧芯在文中指出，她是替馬抱不平，在韓向馬道歉後她再也沒追究細節，「讓雙方有轉圜餘地」，不過，當天下午、晚上卻看更多人持續發表「偽真相」、檢討幕僚稿寫不好、馬為何被噓要自己檢討，她雖認為，「這些邏輯不通順、破綻百出、尖酸刻薄的內容」並沒幫到韓，「但也尊重」，同時強調「尊重並不代表接受與認同。真相只有一個」。

徐巧芯在文中提到，昨天馬「真的是有等韓市長來」，然而「黃呂錦茹主委把馬前總統邀請到另外一個小廳」，馬出來時媒體一擁而上，此時韓從電扶梯進入大廳，少數沒圍馬的媒體因只盯升降梯也沒見到韓，「變成馬坐升降梯走時，在馬旁邊的媒體都沒發現韓到了」，並稱到馬走了媒體還在問韓怎沒來，「後來才發現韓在大廳內（市黨部管制，不讓媒體進入會場，只能在場外）」。

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