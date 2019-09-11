盧秀燕訪歐一再畫錯重點？ 議員：難怪民調倒數

2019-09-11 10:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕結束歐洲考察今天返台，市議員江肇國今（11日）指出，盧市長許多考察地點與參訪目的不符，也與她的施政作為相違背，可見她對市政仍不夠用心，不了解台中地方特色，對台中未來也沒有願景，難怪民調不是六都墊底，就是全台倒數。

江肇國說，盧秀燕市長大老遠出訪英國與荷蘭，說要考察循環經濟，但參訪行程多與目的不符，也和她的施政作為脫鉤。例如：盧市長帶多次抹黑綠、柳川的水利局長參訪倫敦泰晤士河，說要作為未來綠、柳川河岸活動的借鏡，但實際上盧市府卻取消所有綠、柳川活動；且泰晤士河是運河，盧市長卻拿來與都市區排的綠、柳川相較，令人難以理解。

其次，盧市長考察可容納9萬人的倫敦溫布利足球場，說要作為巨蛋的參考。但台中巨蛋僅可容納1萬5000人，足球園區也僅可容納6000人；而足球園區還因盧市長強硬更改地點，被迫撤案。

第三，盧市長至國王十字車站考察周邊都市更新，盼作為舊城再生及鐵路高架化後橋下空間規劃的依據。但盧市長上任至今，不僅大車站計畫沒有下文，綠空鐵道進度也大幅延宕，舊市區的活動與建設幾乎停擺。這「舊城再生」彷彿只是盧市長為了出國安排行程，才拿出來應付的藉口。

江肇國說，盧市長出訪的頭三天音訊全無，彷彿失蹤，直到被網友抓包，才趕快發新聞稿回應。這些離譜的行徑，及令人不可思議的行程，都讓民眾質疑，盧市長及市府團隊對台中是多麼地陌生，對市政是多麼地不用心，難怪施政滿意度始終低迷。

江肇國強調，出國考察，借鏡國外成功經驗是好事，可惜團隊沒做好功課，設定了錯誤的目標，參訪了不對的地點。讓出訪只剩下觀光、遊覽的功能，幾乎沒有實際的考察成效。他提醒盧市長，應該先對城市的未來有規劃跟藍圖，才能夠選擇正確的地方去考察，考察也才會有所成效，替台中真正加分。

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