入聯宣達團赴中國大使館抗議 聲援香港、李明哲、李孟居

2019-09-11 09:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣入聯宣達團於美東時間10日位於華府的中國駐美大使館前抗議，聲援香港，抗議中國打壓台灣、要求停止干擾台灣進入聯合國，並要求中國「無條件釋放李明哲、釋放李孟居！」

聯合國大會將於9月17日開議，台灣入聯宣達團在紐約大遊行後，轉赴華府繼續拜會行程。宣達團並於美東時間10日，到位於華府的中國大使館前抗議，宣達團高呼「香港加油」、「台灣加油」，「釋放李明哲、李孟居」與「One TAIWAN one CHINA」等口號，並唱祈福詩歌繞行中國大使館。

宣達團發言人曾琮愷表示，這次宣達團成員包括80幾歲的阿嬤到20幾歲的青年，都是第一次前往中國大使館抗議，但是為了台灣他們沒有畏懼，團結一致、立場堅定地展現台灣人民的聲音。

宣達團成員、基隆市議員鄭文婷強調，李明哲是台灣的人權工作者，卻被中國關押被認罪，對這樣沒有人道的逮捕，「我們深深不以為然」。鄭文婷也提及聯合國協進會理事李孟居8月前往香港聲援反送中後「被失蹤」至今，所以到中國大使館抗議，「要求中國當局無條件釋放李明哲、李孟居！」

宣達團團長蔡明憲強調，面對中國侵害台灣人權的做法，國際社會應一起譴責中國。

中國駐美大使館人員查看抗議，並通報警察關切，但並沒有代表出面對話。宣達團也在華府雙橡園舉辦祈禱會，並拜會國務院和國會議員，也將到智庫哈德遜研究所參加座談會。

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