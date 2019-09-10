批藍軍沒信心掃到丁守中 韓國瑜：溫吞吞三腳踢不出個屁

2019-09-10 23:41

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今晚參加「國民黨2020勝選暨台北市里長服務促進會授證典禮」，談到藍軍對國民黨提名的人沒信心，還舉例國民黨中央委員連勝文、前立委丁守中，想不到，韓國瑜隨後形容丁守中「溫吞吞三腳踢不出個屁」，搞到最後大家開始沒有信心，「藍軍開始懷疑為什麼不提蔣萬安」。令現場竊笑，一旁的國民黨主席吳敦義一臉嚴肅。

今晚「國民黨2020勝選暨台北市里長服務促進會授證典禮」餐會，出席者多為國民黨籍里長、樁腳，國民黨中央委員連勝文、立委蔣萬安也到場。韓國瑜致詞時還稱與會者為「過得窩囊的國民黨精英份子」，接著表示，看到連勝文在場，令他感慨。

韓國瑜舉例，「4年多前提這麼優秀的連勝文同志，對人這麼有溫暖人，對人這麼熱情，這麼有服務熱情，剛開始提名一片叫好，每個人認為我們提了優秀的連勝文同志，但是所有媒體有計畫抹黑、有計畫扭曲重傷，一點一滴我們提名人在流血，一點一滴慢慢大家開始懷疑，一點一滴選票開始流失，最後到了投票前，藍軍開始沒有信心，藍軍開始說『為什麼不提丁守中』。」

韓國瑜說：「勝文兄好好的一個候選人，被這種完全被看不見了的各種立體攻擊，陸海空三軍整個抹黑下來，把一個優秀人才輸掉。」

韓國瑜說：「四年後我們就真的提了丁守中，一開始聲望非常好，又是大學教授，最後又開始說了『佛系打法』，我說我們時常佛教徒拜南無阿彌陀佛，從來也沒有聽過什麼『佛系打法』，好不講話、不做事、也沒有動作、什麼都不弄，溫吞吞三腳踢不出個屁，搞到最後大家開始沒有信心，『藍軍開始懷疑為什麼不提蔣萬安』。」

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