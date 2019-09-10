2020總統與立委選舉 阿扁預言：將是「棄保」大作戰

2019-09-10 21:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁今天在臉書發文說，明年包括總統選舉、區域立委及不分區立委，都將是一場「棄保」大作戰。

阿扁指出，1994年台北市長選舉，新黨趙少康、國民黨黃大洲、民進黨陳水扁三強之爭，最後「棄黃保趙」沒成功；1998年台北市長選舉，國民黨馬英九、新黨王建煊、民進黨陳水扁也是競爭激烈，藍營記取教訓，「棄王保馬」非常徹底，王建煊拿不到5萬票，以致阿扁落敗。

2006年台北市長選舉，國民黨郝龍斌、民進黨謝長廷、無黨籍宋楚瑜，有兩位總統級候選人，最後「棄宋保郝」成功，選過總統差點當選的宋楚瑜只剩5萬多票。

至於2020年總統大選，阿扁說，就如他很早就說的，一定是「新三國誌」，不可能一對一的PK ，藍營分裂，綠營也難以得利，因為選戰最後一定會「棄保」，不是「棄郭保韓」，就是「棄韓保郭」。

他分析，以目前三強鼎立，蔡英文暫時領先第二名10％以內，縱使棄保不徹底，只要有10％受到棄保影響，蔡英文有可能就是藍營棄保效應的犧牲品，敬告蔡營操盤手與支持者，一定要有危機意識，2020是不能躺著選的！

阿扁進一步指出，「一邊一國行動黨」已經在9月10日正式取得政黨證書與圖記，將和其他新生政黨各提名區域立委10席以上，國、民兩大黨多少會受到影響，新生政黨候選人實力夠強，現有政黨席次不排除被取代，也會有「棄保」問題。

至於不分區立委政黨票，各黨搶票嚴重，新生政黨來勢洶洶，為衝破5％分配2席立委，如果3個小黨或新黨好不容易分別拿到60萬票、50萬票、40萬票，總共150萬票，結果都是浪費掉了的廢票，不算入不分區立委分配席次的政黨票。

因為要拿到2席的門檻至少要67萬票，可是棄弱扶強，集中選票給最強的新生政黨或小黨拿到100萬票，就有3席不分區立委並可成立黨團，所以不分區立委政黨票更可能產生「棄保」。

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