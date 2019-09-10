盧秀燕滿意度全國倒數第2 網友驚「怎能輸妙妙」

2019-09-10 21:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕天下雜誌今天公佈全國22縣市首長施政滿意度調查，結果全國人口第二大都的台中市長盧秀燕施政滿意度全國倒數第2，盧秀燕目前人還在歐洲考察，不少網友湧入臉書留言，有人替她加油打氣，但更有人驚「怎能輸妙妙」。

盧秀燕目前人還在歐洲考察，臉書連日來均是「秀燕市政考察日記」系列發文，今日最新發文是前往荷蘭的阿梅爾市，並與之簽署「國際交流合作備忘錄」，市府視作城市外交再下一城的突破，但天下雜誌今公佈縣市首長施政滿意度調查後，盧秀燕在全國22縣市首長中，僅小贏高雄長韓國瑜，拿下全國倒數第2的名次，引發民眾熱議，不少網友湧入盧秀燕官方臉書留言。

有人留言「可以不要吊車尾嗎？能否好好施政讓市民有感」，有人直言「真的看不出來有什麼新政績有感」、「毫無作為施政倒數第二名剛好而已」；更有人以宜蘭縣長林姿妙對比，驚「怎麼能夠輸妙妙！！！！」。

不過，也有不少網友替盧秀燕加油打氣，對她連日在英、荷的密集考察行程連連表示「辛苦市長了」，甚至留言安慰指「綠營做的民調能信嗎」。

針對滿意度調查結果，台中市新聞局長吳皇昇除強調，市府團隊絕對虛心接受任何民意的檢驗和回饋，從中檢討及策勵自己，會誠實面對市民的需求，不喊大話，務實處理市政問題。

他另指出，目前台中市許多建設和政策都在如火如荼地推動中，例如會展中心、台中巨蛋、綠美圖等建設都在開展、市政路已確立打通工程，捷運綠線也即將通車，公托公幼逐漸倍增等。

吳皇昇指出，台中市民相當理性且具有質感，市府團隊會持續務實前進，和市民一起為台中的未來努力。

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