吳敦義稱去年選舉國民黨都沒賄選案 其實...

2019-09-10 22:03

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市黨部今晚在台北市大直典華舉辦造勢活動，高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜、國民黨主席吳敦義皆到場，現場聚集國民黨議員、里長、黨代表等，吳敦義在致詞時表示，去年2018年是國民黨數十年來最成功的選舉，不但拿下15縣市長、19縣的議長，且沒有賄選案、沒有選舉糾紛、沒有選舉訴訟，甚至沒有違紀的事件。不過，去年選舉國民黨有議員候選人被查獲涉嫌賄選，當時還遭羈押禁見。

國民黨台北市黨部今晚在台北市大直典華舉辦「國民黨2020勝選暨台北市里長服務促進會授證典禮」，現場主持人不斷高喊韓國瑜凍蒜造勢，底下支持者也情緒高亢，高喊「韓國瑜凍蒜！」、「吳敦義加油！」，現場氣氛熱鬧。

吳敦義在致詞時表示，去年2018年是國民黨數十年來最成功的選舉，在22個縣市裡面，贏得15個縣市長，更拿下19個縣市議長，且沒有賄選案、沒有選舉糾紛，甚至沒違紀事件，感謝所有愛黨同志們，這是了不起的表現，為大家的貢獻鼓掌一下，但明年1月11日的選舉乃是國家元首，必須要贏回總統大選，大家說對不對？

吳敦義說，經過公正、公開的全民調，韓國瑜出線了，也經過中常會、全國黨代表大會全數通過，這是非常重要的事，只有韓國瑜同志能代表國民黨、也代表中華民國國民擔任總統，希望明年大選國民黨也能在立法院得到過半數的席次，目標60席！

但尷尬的是吳敦義雖然說去年沒賄選案、選舉糾紛，但去年民進黨台東市長候選人洪宗楷指台東傳出多起賄選事件，與國民黨籍候選人有關；宜蘭縣某國民黨提名的縣議員候選人在去年也被查獲涉嫌以1000元賄選，當時還遭羈押禁見。

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