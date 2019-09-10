同場造勢沒見面 馬不等韓先離開 議員用這首歌酸爆

2019-09-10 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九8日晚間為國民黨總統參選人韓國瑜新北造勢站台，致詞時話還沒說完，就遭韓粉噓下台；馬、韓10日晚間又有機會在造勢場合同台，馬英九卻提早到場，未等遲到的韓國瑜就先行離開，韓粉為此還到馬的臉書狠嗆「雞腸鳥肚」。對此，高市議員簡煥宗用歌手周杰倫「珊瑚海」的歌詞來酸爆馬韓兩人。

馬英九8日被韓粉噓下台，讓他感到相當錯愕，原本10日晚間和韓國瑜參加造勢活動，有望同台，沒想到馬英九提早32分鐘、傍晚5點53分就到場，致詞完向在場人士致意就馬上離去，過程約10多分鐘，而韓國瑜則是比預定6點到場還晚5分鐘才抵達現場，當時馬英九已經準備離去。

據《三立新聞網》報導，為何馬英九沒有等韓國瑜就先行離開，馬辦回應表示，馬英九今天行程滿檔，晚點還得去另外一個行程，加上當時現場人很多，因此未與韓國瑜碰上面，不過相信以後雙方仍有機會見面。

對此，簡煥宗在臉書分享相關新聞，並改編歌手周杰倫與梁心頤合唱「珊瑚海」的歌詞諷刺馬、韓兩人，「轉身離開，分手說不出來，老馬和魚相愛，只是一場意外」。

網友也留言諷刺韓國瑜，「所有朋友都變敵人，真是好棒棒」、「都很假掰！政治就是政治！天下烏鴉一般黑」、「上班時間怎麼跑到台北跑選舉行程？」。

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