馬英九、韓國瑜錯身未見面 吳敦義：團結不一定要碰面

2019-09-10 20:49

〔記者楊心慧、郭安家／台北報導〕國民黨台北市黨部今晚在台北市大直典華舉辦「國民黨2020勝選暨台北市里長服務促進會授證典禮」，國民黨總統參選人韓國瑜、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義都到場，不過，馬、韓同場竟沒同台也沒握手。被問到馬、韓未碰到面要如何團結？吳敦義說，團結不一定碰面，只要同心協力就團結，馬前總統絕對忠於國民黨，一定會全力幫助韓當選總統。

馬英九、韓國瑜今晚參加造勢活動，兩人互動備受關注，但馬英九原表定6點25分到，卻提早在5點53分就到場，待約10多分鐘離去，而韓國瑜表定6點到場卻又遲到了，約6點5分到場，馬韓完全沒同台，現場媒體頻問馬為何不留下來等韓，但馬微笑不語。

韓國瑜在到場後先至會場繞一圈與支持者打招呼，接著和吳敦義至休息室待數十分鐘後才出來，吳敦義接受媒體採訪，韓國瑜僅在旁邊微笑並未受訪，被問到馬、韓未碰到面要如何團結？吳敦義說，團結不一定碰面，只要同心協力就團結，馬前總統是最重要是對國家的貢獻，馬英九是絕對忠於國民黨，相信他毫無疑問、一心一意全力幫助韓當選總統。

至於是否跟韓國瑜談到郭台銘連署，以及柯文哲將當郭營總幹事一事？吳敦義說，有問題、狀況當然要處理，但也不能過早或過晚，需要在最適當時間處理，反正黨有既定規則，若違背黨的紀律、違紀競選，就有處分。

媒體追問是否開鍘？吳敦義指出，現在不能隨便談，要看事實認定，會先要經過國民黨小組、中常會，若撤銷黨籍或開除黨籍，就是最嚴重的處置，這有程序不會由一個人決定，需經由黨內機制。

被問到和韓國瑜聊什麼，吳敦義說：「有時候話不必講，心裡大家都會知道，韓國瑜一定要當選，我是黨主席，我的責任就是拜託所有黨員、國民，大家寶貴的一票投給韓國瑜，這是我們共同信念，希望立委選舉，選民也能夠支持國民黨提名的立委，使得總統換了一個新而有作為的，立法院也能達到過半數，最好是60席的目標，這樣才能夠重返執政。」至於是否不會「換韓」？吳敦義僅用台語說：「這還用講。」

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