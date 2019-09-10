熱度不再？ 柯文哲新聞聲量逐漸邊緣化 還輸馬英九

2019-09-10 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日頻頻失言，加上組黨、妻子陳佩琪大酸網友是「1450」（網軍）後，臉書粉絲已從212萬跌至200萬以下，掉粉人數高達15萬人。長期觀察臉書聲量的臉書粉專「聲量看政治」則表示，若蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲4人比較，柯文哲的新聞有逐漸被邊緣的趨勢，其新聞聲量趨勢還輸給8日遭韓粉噓下台的前總統馬英九。

「聲量看政治」表示，馬英九8日替高雄市長韓國瑜在新北造勢場上助講，反遭台下韓粉噓下台一事，隔天各大媒體隨即發酵。昨（9）天馬英九的新聞聲量隨即飆高，相較下，連連失言的柯文哲近兩天反而相形失色，在新聞輿情的聲量上輸給許久未有高聲量的馬英九。

「聲量看政治」說，柯文哲無論在新聞數、網友對新聞的心情表達、分享新聞的數量、網友對新聞的評論與留言，都在逐漸遞減。相反，馬英九的新聞在8日因出席韓國瑜的造勢大會有新聞露出。昨日因被噓下台的事曝光，馬辦前發言人徐巧芯首發難，造成媒體大肆報導，柯的新聞反而新聞價值較弱，議題主導權不再。

「聲量看政治」指出，馬英九在7、8日的新聞數量僅54則，8日當天則是前兩天的總數再加26則，9日則是前天的4倍量；柯文哲在7日新聞數有367則，但隨則時間遞減，9日的新聞量只有7日的一半，以及馬英九9日新聞數的一半。

「聲量看政治」提到，從9日的新聞分析顯示，若蔡、韓、郭、柯四人比較，柯文哲的新聞有逐漸被邊緣的趨勢。「昨天，柯文哲的新聞聲量趨勢相同，與蔡、韓、郭、馬相比，落到第五。」

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