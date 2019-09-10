避免罰金大戶脫產 學者建議訂「刑事財產制裁法」

2019-09-10 22:28

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部委託清華大學科技法律助理教授連孟琦等人所做的研究「刑事執行法制之研究─兼論刑事執行法之立法」日前出爐，認為我國應比照德國、瑞士等國，制定「刑事財產制裁執行法」，制定罰金與扣押沒收專法，以完備相關法制。

我國目前對於罰金的追討規定放在「刑事訴訟法」中，但沒有明確的執行流程，若被告拒絕繳納，不論欠上千萬或上億元，檢察官只能把他拘來易服勞役，但最多只能執行1年。若以一日1000元折算來算，等於價值36.5萬元的一年易服勞役，就可折抵上千萬元甚至上億元的罰金。

這種情形下，欠罰金大戶權衡「CP值」後，很可能選擇脫產，把錢轉到配偶或子女名下，讓檢察官無法查扣財產，自己再入監易服勞役；雖然檢察官也可透過訴訟追回脫產的錢，但曠日廢時且不一定成功。

為了抑制惡性脫產，研究認為應該仿效先進國家訂出「刑事財產制裁執行法」，給予檢察官更充足的武器及法律依據進行刑事執行相關的財產查扣。未來更可考慮設置專業的「刑事執行法庭」，對於刑事財產執行相關爭議，法官可採「釋明」之方式進行審理，法官只要某事實之存否得到「大概如此」之心證程度，即可認定被告有沒有脫產，進而決定財產之扣押是否合法，增進刑事財產執行之效率。

此外，若被告拒繳罰金，檢察官接下來應查扣財產或是直接抓被告來關，目前法令也沒有規定順序，現行做法多屬後者，也就是抓去易服勞役，但學者認為，既然罰金刑的目的是要追討錢，就應該先查扣被告的名下財產以及追查有無脫產，如果真的追不回款項，才能動到限制人身自由的易服勞役。

學者認為，我國民事已有強制執行專法，刑事也應有「刑事財產制裁執行法」，惟我國實務界與學界對此多陌生，需花時間溝通；法務部也指出，研究歷時一年，具有參考價值，將當成未來修法時的重要依據。

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