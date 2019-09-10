促轉會：那些年你和老婆之間「情治機關都知道」

2019-09-10 20:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕在戒嚴時期只要不接觸當局認為的「非法」團體、不閱讀禁書或參加政治活動，台灣民眾就能永保安康？行政院促轉會在解密檔案發現，情治機關當年會以「受理表白、鼓勵檢舉」方式，對社會進行嚴密監控，甚至不惜利用人際關係，使街坊親朋好友成為告密者，最親密的人生伴侶成為「抓耙子」的協力者。

「情治機關比老婆還關心你的想法！」促轉會表示，根據解密檔案紀載，一名戰後來台的江蘇籍男子「老江（化名）」在台南結婚生子成家立業。1987年夏天，政府開放探親前夕，老江也興起回大陸探親念頭，當時已開放兩岸觀光，但探親還不行，老江與同鄉好友相約，計畫要趁著開放觀光時機，藉著去泰國旅遊名義一起轉赴老家。不料卻被老江妻子發現，只能暫時打消計畫。

促轉會提及，老江的探親計畫被妻子發現後，遂向好友乙男大吐苦水，沒想到深覺不妥，便向情治機關舉報，監控老江的密網便隨之而來。

促轉會強調，接獲舉報情資的情治機關，立刻透過人際關係，深入了解老江的家庭、交友與職業狀況，更加強偵防他與朋友間的聯繫情形。最後「為免國人深受匪之統戰陰謀牽累」的情治機關，決定設法「勸阻約制」。

「情治機關掌握老江的懼內傾向，擬定了攻心計畫，說服老江太太達到勸阻約制先生的效果！」促轉會說明，為說服江妻，情治機關先策動在當線民的好友丙男去勸說老江妻子，同時丙男也對老江「曉以大義」，告知倘若返鄉，窮苦親友將一再討錢，妻子將鬧家庭革命。

促轉會表示，從解密檔案無法得知老江最後到底有沒有打消探親計畫，但平民百姓想回家的單純願望卻被視為「通匪叛國」的非法行為，甚至施以不成比例的監控與管制。

促轉會提及，這件事嚴重性在於，情治機關大規模監控民眾，政府視全民為潛在敵人，並鼓勵人們互相監視，破壞社會中的信任關係。

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