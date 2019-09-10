真是巧合？郭台銘參選前發生這些事 王定宇：台灣人該警醒

2019-09-10 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘今（10）日爆出將參選2020總統大選，而日前中國上海證券交易所調整「滬港通」下港股通名單，其中鴻海旗下富智康被調出，昨天股價一度重挫5.05％，蘋果公司及其生產商富士康今天也承認違反中國勞動法規，民進黨立委王定宇就認為，中國這些舉動都是在告訴郭台銘「你的生命線在我手裡」。

郭台銘今天爆出將參加2020總統大選，今天下午郭台銘、台北市長柯文哲及前立法院長王金平三方陣營的幕僚也一起前往中選會了解連署事宜，郭幕僚也表示，目的是了解中秋連假是否會影響到領表、連署等事宜，至於何時啟動連署，還是要由郭台銘決定，而中選會則向三方幕僚表示，時程上是13日到17日領表並繳交100萬元保證金，連署有效份數則是28萬384份，18日會確定申請是否有效，19日才能開始連署。

不過日前先是鴻海旗下富智康遭中國上海證券交易所移出「滬港通」下港股通名單，股價先一度重挫5.05％，今天鴻海旗下富士康也坦承違反中國勞動法規，超僱派遣工。

「真的是好巧...」王定宇分享上述資訊這麼說，他認為這些狀況都是中國在告訴郭台銘「你的生命線在我手裡！」因此台灣人民更應該警醒，「一個把多數財富放在中國的人，等於脖子放在敵人魔爪中」，王定宇痛批，若是選擇這樣人當總統，等於把2300萬人的前途交給了中共一樣！

王定宇臉書全文

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