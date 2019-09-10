蔣經國若在世會挺韓？蔣萬安：必須支持黨「唯一提名」候選人

2019-09-10 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委蔣萬安日前曾因在立院質詢時忘記關麥克風，脫口說出「韓粉都不理性」引議，今日接受廣播節目專訪時，主持人周玉蔻問他若祖父蔣經國仍在世，是否會認為國民黨總統參選人韓國瑜適任領袖。對此，蔣萬安表示，沒有人是100分，但韓國瑜是國民黨唯一提名的候選人，就應該支持他。

蔣經國後代、立委蔣萬安今日接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪，周玉蔻問及有關9月8日韓國瑜在新北三重幸福水漾公園造勢時的表現，若蔣經國在世，是否會認為韓國瑜是適合的總統。

對此，蔣萬安表示，每個人有不同的風格，沒有任何一個參選人是100分的，但是韓國瑜是國民黨此次「唯一提名」的總統參選人，就應該全力支持。

蔣萬安強調，應該絕對尊重黨內初選制度，早已訂定好的機制和規則，黨內人士就應該遵守，且當時參加初選的人也承諾要遵守初選結果，誰出線就要支持誰。

周玉蔻問到對他來說，韓國瑜幾分，蔣萬安表示，韓國瑜幾分應該是取決民眾，民眾最大、民眾才是主角，民眾才是決定總統的人。

韓國瑜在本月8日舉辦的造勢大會上，脫口說出「你奶奶的」、「恁爸等你」話語，遭外界批評，一個「準總統」不應說出這種話，但也有人坦護表示，韓國瑜是說「庶民語言」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法