韓粉捷運站吼叫「韓國瑜凍蒜」沒違法？ 北捷回應了！

2019-09-10 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北大都會公園內的幸福水漾公園造勢，主辦方宣稱湧入35萬人；當時散場時接近晚間10點，未料不少韓粉竟沿途高喊「韓國瑜凍蒜」，影響鄰近住戶安寧，甚至連在捷運站內也不斷高喊「凍蒜」，有網友PO出影片質疑此舉已違法。對此，台北捷運也做出回應了。

有網友8日深夜在罷韓臉書社團「公民割草行動」貼出許多身穿國旗衣、手拿國旗的中、高齡男女，均是參加完韓國瑜造勢大會前往捷運站要通勤回家，他們搭上台北捷運新蘆線。發文網友砲轟，「傷眼！而且還在那裡互相打氣加油」、「北捷整個車廂老人味很重，丟死人了，還在捷運上喊凍蒜」。

還有網友貼出韓粉在捷運站內不斷高喊「韓國瑜凍蒜」的影片開砲，直言快被「喊到破音的凍蒜聲吵死了，你們的主子在愚民...你們自己也在擾民...還好沒讓你們在捷運裡唱夜襲～這些人寧可看著中華民國走向滅亡，也要死忠去挺一個每天都在下吸下緊（丟臉）的落跑市長」。

針對網友質疑韓粉在不得從事競選活動的捷運站，進行支持特定候選人的行為，難道沒有違法嗎？《三立新聞網》報導，對此，北捷新聞課長凌啟堯表示，依據大眾運輸相關規定，捷運站內本來就不能進行競選活動，至於韓粉8日在三重捷運站吵鬧的行為，他強調希望乘客都能互相尊重，這些自發性的行為不要影響其他乘客。

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