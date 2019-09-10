蘇揆宣布高鐵南延 政院秀老照片不忘屏東

2019-09-10 15:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長蘇貞昌今日南下屏東，親自宣布高鐵將南延至屏東。政院則在「交通建設」簡報上，特地收錄蘇揆過去在屏東參選省議員的老照片，呈現他一路走來不忘照顧屏東的初衷。

政院簡報秀出4張蘇貞昌年輕時參選台灣省議員的老照片，清楚可見蘇揆當年站在屏東中正路椰林大道上，以省議員候選人身分向民眾尋求支持。

另一張老照片則呈現，蘇貞昌手持麥克風站在屏東縣各鄉鎮看板地圖前，宣傳「省主席是官派、省議員選黨外」、「人人講好酒沉甕底！屏東人敢踦尾包衰？」

行政院表示，蘇揆2006年5月擔任行政院長期間，視察台鐵屏東至潮州高架建設，曾提示部分路段並未高架化，應朝全線鐵路高架化規劃，現在屏東至潮州6座車站已全數高架化。

政院在簡報內容強調，「西部高鐵」、「東部快鐵」是打通台灣的任督二脈，政府建設好，財政也能顧好；此外，蘇揆今日出席活動時，更霸氣握著一根撞球桿說明，規劃建設不是為了一時選舉，是為了台灣的百年長久。

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