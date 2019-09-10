防堵假訊息傷害 蘇嘉全籲國際合作抵禦攻擊

2019-09-10 16:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院長蘇嘉全今以台灣民主基金會董事長身分出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）：培養民主識讀以捍衛民主工作坊」開幕。蘇嘉全說，台灣遭受外國假資訊攻擊的程度，在179個國家中排名第一，盼擴大國際交流合作，防止假訊息傷害更多國家。

GCTF框架下第二屆「培養民主識讀以捍衛民主工作坊」，是延續去年台美合作展開的重要項目，邀集來自12國數十位專家與會。蘇嘉全今出席致詞說，這場工作坊的續辦，代表去年工作坊的工作成果獲得肯定，但同時也反映出假訊息問題為全球民主國家帶來持續性的挑戰。

蘇嘉全接著說，這幾年台灣開始警覺到，特定威權政體在對外宣傳、以及在網路社群媒體上投注的資源「超乎想像」，且這些資源並不是用在建構更加客觀、健康的網路交流平台，而是為了特定目的，產出更多扭曲真相的假訊息。

蘇嘉全並提及近來香港的反送中事件為例，蘇指出，中國政府運用國家的力量，操作部分媒體企圖掩蓋香港真實現況，在各大社群網路中，更能觀察到許多社團、粉絲專頁或匿名用戶，有目的地散播偏差訊息，影響各國網路使用者對反送中的認知，意圖操控國際輿論的走向。

蘇嘉全強調，「香港的案例只能說是冰山一角」，因為各位所在的台灣，才是境外勢力操作假訊息、傷害民主價值的主戰場。蘇嘉全引用今年瑞典哥德堡大學主持的跨國調查指出，台灣遭受外國假資訊攻擊的程度，在179個國家中排名第一。

蘇嘉全說，過去幾十年來，台灣都站在反共島鏈的第一線，進入網路時代之後，台灣更站在資訊戰的風口浪尖。隨著選舉日程一天天靠近，台灣擔憂假訊息的散播力度持續擴大，因為散播者的最終目的，就是要打擊台灣的民主自由。

蘇嘉全提及台灣因應方式，是當政府看到真實性有疑慮的訊息時，就快速反應，在第一時間澄清更正；針對不實資訊的傳播者，立法院也修法加重罰則，藉此防止傷害擴大。網路媒體與社群平台也扮演著非常重要的角色，不過最終，若要有效防堵假訊息散佈，必須由各國政府、企業與人民共同努力。

蘇嘉全表示，台灣處境特殊，除了持續強化國內對於資訊戰的防禦能力，也希望能夠積極與他國交流合作，共同商討如何防止不斷產出的假訊息，傷害到更多國家。

開幕典禮與會貴賓尚包括外交部長吳釗燮、美國國務院副助卿巴斯比（Scott Busby）、美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen）、日本台灣交流協會副代表西海茂洋、瑞典貿易暨投資委員會代表言禾康（Håkan Jevrell）、美國國際民主研究院副會長布萊恩（Shari Bryan）及多位駐台使節。

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