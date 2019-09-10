批韓狂罵「假想敵」 黃光芹曝：韓自行捏造「黑部隊」

2019-09-10 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近來開酸稱「黑韓產業鏈」很興盛，頻頻抱屈說自己遭到抹黑，8日在新北大型造勢場合中，他更公開使用不雅字眼回嗆韓黑。對此，資深媒體人黃光芹今（10）就在臉書發文表示，「自己太清楚韓國瑜的套路」，更痛批「我這輩子不是沒見過壞人，他是其中很壞的一個」。

黃光芹在臉書開嗆，自今年3月起，韓粉開始肆虐全台之際，韓國瑜上遍各大媒體，眼盲、心盲、完全裝瞎，口口聲聲「愛與包容」，但將韓粉霸凌、恐嚇行徑，推諉給他自行捏造的「假韓粉」，「我這輩子不是沒見過壞人，他是其中很壞的一個」。

黃光芹怒批，壞人往往唱作俱佳，自從他虛擬出「假韓粉」這個假想敵之後，他即產生幻想，繼續打這個稻草人，說他們雜X、孬X、器官小，他用屁X看他們。她坦言，「面對這種壞人，你無法跟他說理，缺乏人性、沒有同理心也就罷了，問題是，他還不斷發動攻擊、帶風向，讓那些如假包換的韓粉繼續傷害你和你的家人」。

黃光芹直言，2007年韓以黑函攻擊對手，事隔12年，他有韓粉做為他的「黑部隊」。我太清楚他的套路了！像他在三重造勢場上，發動無差別攻擊，除了韓天台之外，所有批評過他的名嘴全數中彈。「這種抹黑政治評論員拿錢黑他的做法，是配合造勢，補給他的『黑部隊』，新一批槍砲彈藥。怕的人就被封口，還留在崗位上的，必須飽受威脅」。

黃光芹不滿表示，我太有經驗了！韓在接受UDN訪問時，影射我是狗，那以後韓粉攻擊我的題材就是狗，還要把我安樂死。

對於韓國瑜競選北部辦公室副執行長孫大千發文「希望韓粉不要謾罵」，黃光芹認為，「想必他們自打耳光，承認作亂的都是韓粉，同時也意識到一個壞人帶領一群壞人，再這樣壞下去，可能會砸了他的總統夢。這樣他們以後就不能繼續使壞，韓國瑜，就不是韓國瑜了」！

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