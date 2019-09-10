韓國瑜造勢行程變變變 「馬等韓」改為「韓等馬」

2019-09-10 13:57

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜週日在新北市辦造勢大會，卻因流程安排問題造成前總統馬英九在台上助講時被韓粉噓下台，連日來引發話題。國民黨台北市黨部今晚將於台北市大直典華舉辦「國民黨2020勝選暨台北市里長服務促進會授證典禮」，馬、韓兩人互動格外受到關注，原本行程安排是馬等韓，現在臨時改為韓等馬。

國民黨台北市黨部昨晚發出今晚造勢活動採訪通知，報到暨暖場時間為下午6時至6時30分，馬英九6時30分至35分蒞臨致詞，6時35分則是授證典禮，而韓國瑜則在晚間7時抵達會場，緊接7時10分是國民黨主席吳敦義及來賓致詞，7時30分至9時30分則是餐會，由於現場都是藍營樁腳，韓國瑜也將逐桌敬酒，此行程規劃是「馬先到、韓後到。」

據了解，今天早上，國民黨內部頻改行程，一度還傳出韓國瑜與馬英九不同台。但根據國民黨最新規劃，韓國瑜在現場時間從原本7時30分至9時30分，將改為6時至8時；馬英九還提早5分鐘到，改為6時25分到、6時30分致詞，馬致詞完緊接離開，而韓則繼續留在現場，原本馬等韓也變成韓等馬。至於吳敦義則是6時30分到場，接著陪韓拉票固樁。

對此，國民黨台北市主委黃呂錦茹證實此事，坦言韓國瑜陣營表達要先改行程，提早6時到場，緊接回高雄，而馬英九與韓應會同台；至於黨籍台北市議員將會提早到場。

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