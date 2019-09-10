小英彰化競選總部今入厝 總幹事邱建富：這一仗不好打

2019-09-10 14:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕入厝囉！位於彰化市金馬路上的蔡英文彰化縣競選總部今天歡喜入厝，幹部進駐啟動選戰佈局，競選總幹事邱建富指出，在鋼鐵韓粉支撐藍營對手韓國瑜，韓國瑜也用韓粉愛聽的選舉語言拉攏韓粉，明顯使出顧好3成堅定不移基本盤的選舉策略，在此局勢和氛圍下，不論是綠藍2組人馬PK或是「3腳督」，民進黨這一仗其實很不好打，更不能掉以輕心。

總部今天正式「開張」，由台水董事長魏明谷領軍擔任主任委員，今天起到選舉投開票結束，民進黨彰化縣黨部也在這段期間暫時遷移到競選總部繼續運作，前縣長周清玉、小英之友會後援總會長陳永昌等人也到場，眾人高呼2020台灣要贏！小英連任立委過半！彰化要先贏！台灣一定贏！口號喊得宏亮，氣勢如虹。

魏明谷指出，小英總統「抗中保台」的決策和行動已經引起國人的廣大迴響，2020年是台灣生存的保衛戰，不是藍綠之爭，而是一場攸關台灣未來命運的選擇。「一國兩制」下的香港面臨民主自由的困境，更突顯了維護台灣主權獨立的重要。

邱建富表示，總統大選決戰中台灣，尤其是彰化縣，長期以來都是選戰中備受關注的指標，民進黨在去年的縣長選舉中失利，導致不少具前瞻價值的政策未能繼續，半年來彰化縣的建設停滯不前，著實令人感到惋惜。

邱建富指出，這幾個月來，民進黨積極傾聽民意，深切的反省檢討與調整步伐，重現整裝後的民進黨，「我們準備好了！」我們將堅持民主價值，並帶著民眾的期許努力力向前邁進，面對韓粉對抗，總統選戰若是PK對決，彰化縣一定要拿下過半選票，若出現「3腳督」局面，彰化縣至少要守住4成選票。

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