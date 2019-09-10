韓遲到、失言 陳其邁：民眾會思考是否合適擔任國家領導人

2019-09-10 13:32

〔記者陳炳宏／台北報導〕針對日前國民黨總統候選人韓國瑜在造勢時公開用不雅字眼一事，行政院副院長陳其邁今天表示，總統候選人言行都會受到高度關注，尤其競爭激烈時更要注意到用詞，應該謹言慎行，遲到或是失言風波，會讓人家覺得擔任國家領導人是不是適合。

陳其邁今天參加「IBM客戶中心與創新場域」啟用記者會，會後受訪表示，國民黨總統候選人韓國瑜可能壓力大，最近與日方友人發生的遲到風波，衍生的不必要紛擾，對選情不利，所以言行舉止應該還是要特別注意，遲到或是失言風波，會讓人家覺得擔任國家領導人是不是適合。

陳其邁也針對韓國瑜在新北造勢，但因行程造成前總統馬英九發言遭打斷一事表示，馬前總統年事已高，算起來是國民黨、以及其他很多人的長輩，應該要適度的尊重，用不當的言辭安排，對馬前總統而言「情何以堪」，做人還是要厚道一點，不管政治立場是否相同，韓國瑜應該還是向馬前總統道歉比較好一點。

陳其邁強調，韓市長很多失言風波，會對形象適得其反，他自己也許覺得激昂、失控、忘情，都不太好，畢竟是要選總統的候選人。而針對藍委要到監察院告陳菊濫用高雄氣爆善款，陳其邁也表示，選舉到了任何指控都要有證據，否則選舉過程會模糊焦點，而氣爆的操作，對很多氣爆事件受害者的家屬，在他們心情逐漸平復下，不樂見又再撩起受害者家屬的心情。

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