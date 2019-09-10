「黑韓大本營」在藍營內部？ 黨高官：只希望韓團隊好...

2019-09-10 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜8日在新北造勢時，公開向韓黑宣戰，但藍營次級團體OpenKMT遭週刊爆料是「黑韓大部隊」，其中還有黨高官在內。對此，OpenKMT成員的國民黨行管會副主委李福軒今天說，這是錯誤的消息，組織只是希望韓國瑜團隊能愈來愈好。

《鏡週刊》報導，國民黨次級團體「OpenKMT」每天都有大量黑韓言論，韓國瑜8日新北造勢結束後，OpenKMT成員的國民黨行管會副主委李福軒，立即在LINE群組點出韓的3大錯誤。隨即獲得其他成員附和，「爛泥扶不上牆、朽木不可雕也」、「推出對的人，一切都會順，推出錯的人，就從頭錯到尾」。

綜合媒體報導，李福軒今天回應，表示OpenKMT不是黑韓團體，也不是黑韓產業鏈，組織成立本來就是開放性，組織裡面也沒有人支持鴻海集團創辦人郭台銘，不希望郭出來選造成分裂，只是希望韓國瑜團隊能愈來愈好，批評韓不是問題支持郭才是問題。

《中時電子報》報導，行管會主委邱大展指出，李福軒已經向他電話解釋，李聲稱自己在群組是扮演煞車角色，只不過是群組內部的意見表達，不知道為何會流露出去。邱大展說，目前還未考慮對李福軒送黨紀處分，先要求李提出報告，再決定後續處理。

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