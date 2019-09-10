黨產會查「消失黨產」 公家地送國民黨設電台再轉賣獲利

2019-09-10 13:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查「消失的黨產」發現，國民黨陸工會過去在桃園大圳附近，曾經設立一座大崙發報台，該電台土地由公家單位桃園農田水利會免費贈送給國民黨，最後在2004年被國民黨轉賣給開發公司。

黨產會表示，原國民黨陸工會大崙發報台5筆土地，是位於桃園市中壢區大崙段上，面積共6273平方公尺。1986年7月，桃園農田水利會將這片土地贈與國民黨，讓國民黨無償取得土地所有權。

黨產會指出，國民黨陸工會主要是負責情報蒐集工作，並執行不為人知的特殊任務，國民黨從農田水利會取得土地後，將此處做為「大陸工作會中壢電台基地」，曾興建房舍供電台使用，統交由中央秘書處管理。

黨產會提及，2004年國民黨將5筆土地賣給恆河開發公司，當時土地公告現值總計878萬2200元。而這批自公家單位免費取得的土地，被國民黨轉賣他人獲利後，目前呈現荒廢閒置狀態。

此外，黨產會也在一份由國民黨中央設計考核委員會給總裁蔣介石的極機密「財務改進分組報告書」中，查到未曾曝光「國庫通黨庫」證據。

檔案報告顯示，1960年國民黨中央委員會歲出預算中，國民黨大陸工作經費有5180萬元由國防部編列預算支出；海外工作費有1690萬元由僑委會支出；幹部訓練費用由教育部編列1100萬元，連同其他工作費用，政府共編8500餘萬元給國民黨。

黨產會也在「財務改進分組報告書」找到，國民黨為何全力發展黨營事業原因。黨產會委員表示，報告明文建議國民黨的財務政策，應由政府預算之寄列轉為「以黨養黨」。

委員指出，報告撰寫者是吳嵩慶，此人是蔣介石心腹，國共內戰末期受老蔣密令，協助運送黃金來台，當過國民黨秘書長、聯勤副總司令、唐榮鐵工廠董事長，其建議的「以黨養黨」最高原則，開啟了國民黨用黨營事業「以黨養黨」的發大財之道。

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