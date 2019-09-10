起義？郭台銘中秋前送月餅柯、王 郭辦：紙條內容還沒想好

2019-09-10 12:24

〔記者陳柔蓁／台北報導〕外界關注鴻海創辦人郭台銘中秋起義（登記參選），會以送月餅中放紙條為暗號，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今（10）日表示，幕僚會送給台北市長柯文哲的母親、以及前立法院長王金平月餅，確定不會送給國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜。

中秋將到，蔡沁瑜表示，回應外界郭柯王三人合體匯集中道主流力量，中秋佳節之前，就送月餅給柯媽媽、王院長，並在這個時間點好好討論，怎麼回應社會的期待。

蔡沁瑜說，中秋之前會跑一趟新竹送月餅給柯媽媽，至於紙條內容，目前還沒想好，現場揭曉答案。至於為什麼送柯媽媽，蔡沁瑜說，因柯市長時間比較難喬，送中秋禮的時間只剩今明兩天，大家都到不容易。

柯文哲說郭台銘不選，自己將陷入天人交戰，蔡沁瑜對此表示，「我想不僅柯市長本人，郭台銘也是天人交戰。郭柯王三人的幕僚之間，溝通管道都非常順暢，會彼此溝通傳達這方面訊息，柯市長對期待台灣未來更好這件事，跟郭先生是一樣的。

蔡沁瑜表示，柯文哲曾說17日郭台銘登記前，是台灣歷史上關鍵的日子，郭台銘會好好考慮。

郭台銘幾乎確定獨立參選，但不到最後不鬆口，蔡沁瑜表示，「要做任何決定沒有這麼簡單，做任何決定都關係著台灣未來，所以我想不僅柯市長擔憂，我們也會做進一步思量。」

媒體問郭台銘會送中秋月餅給韓市長嗎？蔡沁瑜說，「目前沒考慮。」郭陣營有沒有想對韓國瑜說的話？蔡沁瑜說，在國民黨初選時，郭台銘都說過了，他也提到跟韓國瑜的哥哥是從小一起長大的好朋友，所以有一些話，包括不要進中聯辦，該說都說了。

媒體好奇郭陣營對韓國瑜周日的新北造勢活動，有看法嗎？蔡沁瑜表示，若真的是要為台灣好，無論是韓粉或郭粉目標都是下架蔡政府的話，就沒有韓粉、郭粉差別。

媒體提問，郭韓是否有合作可能，蔡沁瑜說，「合作的方式、怎麼談，目前很難講，9月17日之前讓我們冷靜地想一想，再確定下來。」

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