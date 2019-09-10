尋求藍綠立委合作對象？ 柯文哲：別把藍綠那麼截然劃分

2019-09-10 12:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕外界關注台北市長柯文哲的區域立委提名人選，如今傳出，柯陣營在桃園和民進黨立委陳賴素美、在彰化與國民黨籍的前立委陳杰，及民進黨籍的台南市前副市長顏純左等人接觸，爭取雙方在明年立委選舉合作可能。

對此，柯文哲今天受訪表示，民眾黨的一個理念是採取柔性政黨，意思就是說，「我們也不是說你一定要入黨或提名，我才要支援你」，他倒覺得不要把藍綠那麼截然劃分，所以不管是國民黨、民進黨、無黨，甚至其他黨籍，「有時候我們可以表達友善跟支持」，他的態度是認為不用說一定要入民眾黨，才可以支持，不需要那樣。

柯也坦言，不分區的名單陸陸續續在徵詢當中，自己都親自會跟對方談，但是那個順序怎麼排，還可以再討論，有一些比較確定的，像前幾天公布的何景榮，「我覺得也不錯啊，新住民第二代，蠻有時代意義的」，此外還包括勞動局長賴香伶、市府副秘書長陳志銘等人。

但賴、陳若參選，是否應請假或請辭？柯表示，「我們還是很認真在做市政，我們絕對會比其他政黨更不會用公家資源去做黨務的操作」，老實講他到現在為止，幾個黨務的活動都還沒展開。

柯也說，「放心好了，我知道議會一定會問，我都想好怎麼回答了，因為馬英九也當過台北市長兼國民黨主席，當時怎麼做我們只要把它拿出來做對照，我們一定比他OK啦，小英當總統也當過黨主席，當總統的時候怎麼利用公家資源跑黨務，這個只要一比較起來」，「當然我們不是比爛，但一定經得起考驗，不會說一定要出去，跟黨有關會請假。」

當被問及他和市府顧問蔡壁如會不會列入不分區名單？柯直呼這太奇怪了，「我就當台北市長幹嘛去當不分區？這完全邏輯矛盾，難道我去當立委不幹台北市長？太奇怪，這不可能。」

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