台澎黨：台灣地位未定 限國民黨一週內回應辯論

2019-09-10 12:15

〔記者謝君臨／台北報導〕台澎國際法法理建國黨今召開記者會指出，據外媒報導，美國將向中共追討大清帝國積欠的1兆美元公債，以及1949年之前中華民國所發行的黃金抵押公債；再加上近期傳出中華民國與索羅門邦交恐生變等事件，均證明中華民國政權就是中國政權，且以「統一」為目的，台澎居民應建立屬於自己的主權獨立國家。

台澎黨主席鄭自才並於會後宣布，針對台灣地位未定、台澎主權未定等問題，要向立法院國民黨團及前總統馬英九提出挑戰，希望他們不要再欺騙台灣人，邀請他們出來辯論，並限於一週內回應，至於時間、地點讓他們選，若對方不回應，台澎黨將於9月22日展開新的動作，要向國民黨團挑戰。

鄭自才表示，美國政府的「討債」舉動，目的主要是為了在與中國的貿易戰中，增加自身籌碼，但此消息對台灣人來說，還有另一個重要意義，就是清楚指出中華人民共和國政權、中華民國政權和大清帝國「一脈相承」的關係，乃至於中華民國政權的中國流亡政權本質。

鄭自才指出，中華民國政權仍舊認為自己是1949年前中國各項債務的債務人；更荒謬的是，依據兩岸人民關係條例規定，1949年前在大陸發行尚未清償的外幣債券及1949年黃金短期公債，還是屬於「國家統一前」不予處理的債務。由此可見，中華民國政權就是中國政權，且以「統一」為目標。

此外，國際法理論述者黃聖峰表示，近來傳出索羅門邦交恐生變一事，媒體雖稱索羅門是「台灣的邦交國」，但依據史實、台澎法理地位及國際法，索羅門其實是「中國的邦交國」；包括1949年前建交的尼加拉瓜、瓜地馬拉、宏都拉斯及梵蒂岡等國，均是中華民國政權在中國本土所建立的外交關係。

黃聖峰強調，這些邦交國並不承認「台灣是一個主權獨立國家」，而是承認「目前在台灣，備受中華民國台灣省人愛戴的中華民國政權，是中國代表政府」。

鄭自才說，70多年來，被中華民國流亡政權成功殖民洗腦同化的台澎人，為了協助「中國」的外交關係而勞心勞力，不能再讓這樣的騙局繼續下去，應讓台澎住民建立真正屬於自己的主權獨立國家，打造真正屬於「台灣」的外交關係。

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