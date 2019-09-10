質疑高市氣爆善款運用 韓陣營到監院告發

2019-09-10 12:03

〔記者林良昇／台北報導〕韓國瑜競選總部主攻總統府秘書長陳菊在高雄市長任內的氣爆善款議題，質疑陳菊市府濫用善款，未專款專用，觀光局氣爆指定用途捐款合計37案，只有3案用於災區計畫，用於非災區經費占捐款83％，韓陣營認為違反災防法，陳菊認為遭抹黑，已提告，韓陣營今則至監察院告發。

國民黨立委、韓競總北辦副執行長許淑華等人今召開記者會再度質疑陳菊任內的高雄市府氣爆善款運用問題，高雄市議員陳麗娜表示，有關高市觀光局氣爆捐款指定捐款用途共有4筆，分別為社會局各界撥入指定捐款、三商美邦指定捐款、中華佛寺協會指定捐款、高雄關帝廟指定捐款等，合計共5千多萬元，執行率94.58%。

陳麗娜也指出該4筆捐款的公文，有3筆是要用於振興「災區」觀光用途，只有中華佛寺協會的指定捐款未提到災區觀光，其善款比例佔7%，應有93%善款運用於災區振興觀光，但在觀光局的37項計畫中，只有3項與災區直接相關，未用災區經費佔比高達83%，甚至有些是觀光局既定業務，疑違反災防法。

陳麗娜也指出，高雄氣爆捐款管理會在第一屆第四次臨時會做出決議，有關指定捐款部分無需另提計畫審議，明顯違反作業要點規定該管理委員會任務為專戶各申請計畫「審議」、經費撥付及督導考核事項。管理會做出的決議，與作業要點不相符，這不是違法嗎？

韓競總北辦副執行長孫大千質疑，陳菊有時間提告，卻不花時間跟民眾解釋善款使用是否符合民眾捐款意志，善款使用上是不是淪為市政府自己業務運用？ 陳菊幾篇貼文沒看到勇於承擔的勇氣跟擔當，如果善款使用真的袒蕩蕩，相信一定可以第一時間站出來說明。

國民黨團總召曾銘宗、許淑華、許毓仁、陳麗娜於監院前高喊：「陳菊踹共，彈劾陳菊，陳菊下台，檢調硬起來」，隨後進入監院向值班監委李月德陳情。

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