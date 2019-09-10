民進黨3立委批國民黨「又把氣爆當提款機」

2019-09-10 12:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄市議員陳麗娜與藍營立委，今早又在台北召開「氣爆善款交代不清，御史大夫清查」記者會，綠營三位立委在高雄反擊說，請國民黨不要又把氣爆當提款機，氣爆善款全部合乎相關規範。

高雄氣爆事件調查小組總召、市議員陳麗娜，今天早上偕同國民黨立委許淑華、曾銘宗、許毓仁等人，再度在台北召開記者會，質疑氣爆善款專戶經費，尤其是指定災區觀光用途的捐款，是濫用善款。

對此，民進黨三位立委賴瑞隆、管碧玲、劉世芳，隨即在高雄召開「又把氣爆當提款機，把監察院當兒戲」記者會反駁。

賴瑞隆批評陳麗娜把傷痕當樂趣，氣爆是高雄人心中永遠的痛，國民黨又拿氣爆當提款機，為了選總統與立委的利益，攻擊高雄氣爆。

賴瑞隆提醒說，氣爆發生時，馬政府執政的中央政府提出三不，包括「不立專法、不用特別預算，不設專責組織」，中央這麼冷血態度，高雄人都記得。這5年來，國民黨不斷清查氣爆善款，氣爆自救會主委陳冠榮也出面捍衛善款委員會的公正，都依照捐款人的意願來使用。

賴瑞隆指出，氣爆所有資料都送到馬英九政府備查，國民黨議員也調出來查閱，都沒有不法，「但今天韓國瑜要落跑選總統，陳麗娜要落跑選立委，又開始針對氣爆抹黑！」

賴瑞隆也說，今天是追蹤器滿一個月，當時韓國瑜懷疑是國家機器，陳麗娜更加碼說有看過照片，一個月後，沒有任何證據，要求韓國瑜、陳麗娜與謝龍介要出面道歉。

管碧玲表示：「氣爆已經公布這麼多年，如果有問題，檢調早就起訴了，今天卻又轉進監察院，拿氣爆來消費，不斷胡扯瞎扯。」

管碧玲說，國民黨一直消費氣爆這個議題，讓人感覺打來打去都是這題，議題如此空洞，反映韓國瑜的品質嗎？

劉世芳提出證據說，氣爆的社會善款都會報給行政院，行政院每一年都回函高雄市政府，表示已經備查了。

劉世芳強調，當時行政院回函給高市府，說氣爆善款全部合乎相關規範，是江宜樺、毛治國、張善政這三位前行政院長，「張善政現在還是韓國瑜國政顧問團團長，要不要回想一下，當時的回覆公文就是沒有問題的！」，「既然當時沒有問題，為何選舉到了，每個都有問題？」

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