盼韓粉別得罪自家人？他託付6任務：不謾罵、少結仇人

2019-09-10 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北三重舉行大型造勢活動，卻發生前總統馬英九站台演說時，遭到台下韓粉「連連噓聲」、打斷演說被尷尬請下台。對此，韓國瑜競選北部辦公室副執行長孫大千今（10）日在臉書「託付6項任務」給韓粉，首先就是希望韓粉「不要謾罵」。

孫大千期待韓粉能完成6項任務，第一、「對於不同的意見和批評，可以全力辯護，但是不要謾罵」，第二、「不必宣洩情緒。要幫韓國瑜市長多交朋友，少結仇人」。

孫大千在第三點中指出，「韓國瑜陣營最大的對手就是自己」，所以希望韓粉能夠「堅定步伐，勇敢向前」；第四、「善用手機通訊軟體中的群組，每日傳遞韓市長的政見、政績和活動訊息」。

第五點表示，全國各地的大小造勢活動將會全面啟動，邀請各位庶民夥伴共襄盛舉。「每一位韓粉都是韓國瑜選戰過程中不可或缺的重要推手」。第六、「未來可以預見到鋪天蓋地的黑韓攻擊」，堅持做到「你愈黑，我愈挺」。

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