美副助卿警示︰中國投鉅資破壞台灣選舉

2019-09-10 10:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院副助理國務卿巴斯比（Scott Busby）今天表示，台灣2020大選近在眼前，而中國投注鉅資研發複雜方式，試圖再次透過虛假訊息戰，破壞民主選舉、分裂群眾、在民主自由社會中播下懷疑的種子。

台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）規模不斷擴大，日本今年3月起加入主辦方，瑞典今也加入舉辦第2屆「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊，4方主辦外，美國共和民主兩黨國際事務協會（IRI）及（NDI）也加入辦理，今邀集來自12國的逾百位相關人士與會，與會者將在兩天的工作坊中，分享推廣媒體識讀的經驗、如何強化這些方針及其面臨的困境、並且討論未來共同推廣媒體素養的國際合作機會。

民主基金會董事長蘇嘉全、外交部長吳釗燮、瑞典貿易暨投資委員會代表言禾康（Håkan Jevrell）、日本台灣交流協會副代表西海茂洋、美國國際民主研究院副會長布萊恩（Shari Bryan）、美國在台協會處長酈英傑與巴斯比致開幕詞，並由華府智庫大西洋理事會歐亞中心資深研究員卡連斯基（Jakub Kalensky）發表專題演講。

巴斯比致詞時提及，美國也正在努力打擊那些試圖破壞民主選舉可信度和結果的虛假訊息，這對美國來說也是一個持續的挑戰。巴斯比接著說，台灣2020年的選舉距今只有短短幾個月的時間，而中國再次尋求利用虛假訊息破壞投票、分裂民眾，在民主自由社會中播下懷疑的種子。

巴斯比說，中國投注鉅資，開發更加複雜的方式，在社交媒體等多種管道匿名傳播這些虛假訊息，企圖削弱台灣公民奮鬥而來的民主成果。巴斯比說，他再次來到台灣，就是因為台灣致力於人權和民主，尊重每個人的尊嚴，包括言論自由、宗教自由、新聞自由與和平集會自由，這些自由必須在整個印度太平洋地區，包括香港，得到有力保護。

巴斯比強調，反對虛假訊息的最佳防禦措施是教育，他肯定台灣相關課程，另也提及自由透明媒體環境的重要，這也是美國積極與盟友、夥伴合作支持獨立媒體的原因，希望透過支持調查性新聞和相關培訓，為公民社會提供訊息，強化全球抵禦虛假訊息的社會韌性。

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