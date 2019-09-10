蔡其昌去林佳龍臉書留言 意外透露林佳龍要跟他組成...

2019-09-10 08:53

〔記者唐在馨／台中報導〕交通部長林佳龍8日在臉書貼文，以擔任蔡英文台中市競選總部主委的身份，強調民進黨組「抗中保台」聯盟，台灣一定要贏，立法院副院長蔡其昌上去留言：「作伙同行」，林佳龍回覆則透露了他們要組成「奇佳拍檔」。

由於過去林佳龍在輔選同派系正國會的立委余天時，曾被網友取其名字諧音，變成「飛龍在天」，如今林佳龍再取他和蔡其昌名字的諧音，政壇人士笑稱，奇佳拍檔能否在台中市創下奇佳成績？只有拭目以待。

對此，2人都表示身負台中總統及立委輔選的重責，當然全力以赴，爭取最佳成績。

林佳龍日前是在臉書貼文，強調他有幸擔任蔡英文 Tsai Ing-wen總統連任台中競選總部主委，與黨主席卓榮泰，總幹事蔡其昌副院長、決策小組召集人蘇嘉全Su Jia-chyuan院長。在台中推出「抗中保台」的跨黨派隊伍。

除了深耕基層，大家熟識的民進黨老朋友蔡其昌、堅持．張廖萬堅、黃國書、何欣純 台中阿純、翁美春，還有台灣基進的3Q 陳柏惟、無黨籍洪慈庸，以及新人民進黨籍台大博士、交大助理教授莊競程 有志者是競程，團結一起守護自由民主。

懇請支持蔡英文總統繼續捍衛台灣主權，支持「抗中保台」立委候選人，守護台灣的民主自由。

而這篇貼文引來蔡其昌留言，表示要作伙同行，林佳龍則回覆：奇佳拍檔Let's Win！，意外透露，2位台中綠營政壇要角，竟然已默默的取各自名字中的一個字及諧音，組成了「政壇新拍檔」。

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