韓國瑜糗了！週刊爆「黑韓大本營」是藍營內部團體

2019-09-10 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜在新北造勢大罵「黑韓產業鏈」，嗆聲「放馬過來，恁爸等你」，向韓黑公開宣戰，但其實黑韓大部隊就是藍營自己人。週刊報導，藍營次級團體OpenKMT被爆料是「黑韓大部隊」，內部充斥黑韓言論，還有黨務主管在群組內痛罵韓「爛泥扶不上牆、朽木不可雕也」。

《鏡週刊》報導，國民黨次級團體「OpenKMT」每天都有大量黑韓言論，韓國瑜8日新北造勢結束後，OpenKMT成員的國民黨行管會副主委李福軒，立即在LINE群組點出韓的3大錯誤，一是將牌匾說成墓碑、二是遲到1小時、三是未阻止韓粉噓馬英九下台，並說一是知識、三是人品，正常人應該都看不下去，第二點必須立即改善，應該來記錄韓的出包事件，作為未來提出諫書的依據。

報導提到，李福軒的訊息釋出後，隨即獲得一名L女附和「爛泥扶不上牆、朽木不可雕也。與其教導韓國瑜，還不如請他知所進退，不是領導人的料，就別死巴著位子不放」，另一名王女也說，「推出對的人，一切都會順，推出錯的人，就從頭錯到尾。讓愛玩、愛講笑話的人當母雞，就會帶著小雞一路玩到掛」。

《鏡週刊》報導引述知情人士透露，這群黑韓的次級團體成員，除了一些是支持鴻海創辦人郭台銘參選總統的人，也有挺黨主席吳敦義的人馬。OpenKMT副執行長鄭照新4日接受廣播節目訪問時說，OpenKMT就是開放智庫，廣納百川的態度，在裡面很多人支持的對象不見得一樣，光譜是很廣的。維持開放的討論是刺激進步的動能。

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