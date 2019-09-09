中國又傳「限台令」？ 9月起全面封殺台籍演藝人員

2019-09-09 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國7日於網路上瘋傳，中共宣傳部低調向影視傳媒部門宣布最新禁令，該文件要求電影局、廣播電視局、網信辦等，對外國以及港澳台的演藝工作人員，均需通過「政治審查」，尤其是台灣籍的幕前和幕後演職人員，從本月1日起均不得參與中國任何媒體及電影電視的演出與製作。

綜合媒體報導，中國「新浪娛樂」7日指稱，中共官方要求所有的報紙雜誌、廣播、電視電影、網路媒體等，只要涉及邀情中國以外的地區、國家的幕後工作人員和明星藝人，都需要通過「政治審查」；至於香港和澳門方面，中宣部要求相關部門，必須了解演職人員的政治背景和立場，杜絕一切與中共不同的言論。

今年中共已多次發布「限台令」，不僅停發「台灣自由行」的簽證，還禁止中國的電影界人士參加11月的「金馬影展」，同時刻意將中國金雞獎與台灣金馬獎選在同一天，藉此讓中國、香港兩地的藝人選邊站。

根據報導指出，台灣與香港、澳門的演職人員「待遇」有所不同，在通過「政治審查」的大前提下，中國製作單位可以邀請港澳「沒有表態」的演職人員赴中工作，但針對台灣籍的演職人士，無論是台前的明星藝人或幕後的工作人員，從本月1日開始均不得參與中國任何媒體及電影電視的演出和製作。

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