「挺綠」保安宮董事長說神明不分顏色 韓：聽了非常開心

2019-09-09 19:16

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今下午接連到三民區2家宮廟參拜，第2站到被視為「挺綠」的大港保安宮，保安宮董事長唐百營表示，神明保佑沒有分顏色，一視同仁。韓國瑜也說，「唐董事長的話說到我心坎裡，聽了非常開心、愉快！」

韓國瑜先後到三民區灣子內朝天宮及大港保安宮參拜，由於今年6月總統蔡英文由總統府秘書長陳菊陪同曾到保安宮參拜，因此被外界視為「挺綠」宮廟。

唐百營表示，外界都以為保安宮是「綠色」，其實神明沒什麼顏色，神明保佑也沒有分你是「藍色」或「綠色」，一視同仁，他也祝福韓國瑜步步高升、心想事成。

韓國瑜接著說，「保安宮唐董事長的話說到我心坎裡，聽了非常開心、愉快！」在神明的世界不分彼此，大家都是被神明所保佑的，每個人都以虔誠的心到廟裡拜拜、祈福。

韓國瑜說，市府無法照顧每個人，董事長這種想法非常好，除了宗教外，也盡可能幫助弱勢族群，大家攜手合作，讓高雄每個階層都能獲得很好照顧。

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