韓國瑜飆喊「他奶奶的」！黃創夏曝「這經驗」暗酸...

2019-09-09 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北三重造勢，抱怨近日不停被黑，還被抹黑「吸毒、包小三」，並要支持者可以回韓黑一句「他奶奶的」，還抱怨自己遭到「收黑錢的名嘴抹黑」，對此經常評論韓國瑜的資深媒體人黃創夏闡述自己的兒時經驗，並強調沒拿任何錢黑任何人，似乎正暗諷昨晚飆出此言論的韓國瑜。

韓國瑜8日在新北的造勢場合上，抱怨近日不斷被抹黑，甚至被抹黑「吸毒、包小三」，並要求支持者可以回敬韓黑「他奶奶的」，他也公開表示自己被收黑錢的名嘴抹黑，都快變成十惡不赦的人。

「時代在變丶觀念也在變」黃創夏就在臉書上表示，小時候只要説髒話，涉及「爺爺奶奶丶爸爸媽媽」的，眷村長輩甚至大哥哥大姊姊都可以以抓起來「直接打耳光！」，黃創夏驚呼「現在，這種人選總統？」他最後也強調，自己沒有拿任何人的錢來黑任何人，只是「感歎小時的教養沒用」了...

此話一出呼應韓國瑜昨晚言論「他奶奶的」、「自己被收黑錢的名嘴抹黑」，狠狠暗酸了韓國瑜一把，許多網友也分享自己的心得，留言表示「現在這種人可以選總統咧！真是佩服呀！」、「他家辦的學校，孩子該如何學習品格教育？」、「維多利亞雙語學校，韓是創辦人，畢業典禮致辭時，會不會也教小朋友們，他奶奶的，林北蛋里」、「再一次重新定義所謂的庶民」。

黃創夏臉書全文

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