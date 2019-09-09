李猶龍辭竹縣府文化局長 前社會處長田昭容接任

2019-09-09 15:26

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府文化局局長今天確定將由前縣府社會處處長田昭容以政務官的身分回任！縣長楊文科今天中午相關的人士派令他已經簽發，下週一就將辦理交接。

楊文科說，田昭容學經歷豐富，能說、能唱，擔任過國代，也曾在縣府擔任社會處處長，表現可圈可點，本身就是新竹縣的女兒，對文化藝術充滿熱情，是新任文化局局長的不二人選。

他說，前任局長李猶龍辭職當晚他就派出說客，次日也親自出馬，總算讓田昭容點頭答應，未來縣府對外發言的重任，他也考慮委由田昭容負責。

田昭容說，她隨時都保持著一顆準備學習的心面對不同的挑戰，這次願意回任縣府接棒文化局，主因是縣長楊文科臨時需要幫忙，基於過去在縣府服務時的共事情誼，也謝謝他不嫌棄、大膽晉用她出掌文化局，所以覺得義不容辭。

本身具有護理師執照，具有2個博士學位的田昭容，1個是文化大學法學博士，另1個是北京大學政府管理學院行政管理專業的管理學博士，乍看之下好像風馬牛不相干，但都是從公共政策的面向去探究醫療制度或政府管理等相關的研究，多領域的挑戰和融會貫通。

同樣的，田昭容認為文化的工作也是包山包海貫通古今，幾乎人類生活的每一個面向都跟文化的發展和堆疊有關，跟她之前的為學方向很類似，所以她並不排斥接受挑戰。

私底下的她則充滿人文藝術氣息，不僅是地方知名「風客」樂團的團友，跟擔任牙醫的夫婿范國書一起參加歌唱班活動，去年開始挑戰報考街頭藝人，今年也低調跟音樂同好一起報名上週六由新竹縣府文化局主辦2年1次舉行的街頭藝人認證考試。

但是她萬萬沒想到，竟然就在考試前1晚會被長楊文科「二顧茅廬」敲定接任文化局局長一職，這樣的人生奇妙際遇，她也忍不住驚呼「怎麼會這樣！」

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