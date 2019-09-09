媒體民調郭贏韓是綠營灌票？ 郭台銘：走出藍綠之外的主流力量

2019-09-09 12:25

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨的整合問題再浮上檯面，鴻海創辦人郭台銘當初到國民黨中央黨部領榮譽黨員證時，執意參與初選，也表示要支持初選出線的黨提名人，現在郭台銘醞釀獨立參選，郭陣營要怎麼解釋參選正當性？郭幕僚，永齡基金會副執行長蔡沁瑜今（9）日回應，「我們希望民意支持，政黨利益與國家利益，兩者比較之下孰輕孰重，希望大家靜下心來思考。」

《聯合報》公布最新民調結果，目前郭台銘的支持度領先韓國瑜1％，其中27％來自原蔡英文總統支持者，有灌票的感覺？蔡沁瑜表示，「謝謝支持者們的相挺，基本上郭台銘強調中道、不分藍綠，走出藍綠之外的主流力量，這可能反應在民調數字上，但民調數字我們就是參考，沒有太多意見。」

這份民調刻意把來自藍、綠支持者標示出來，會不會意在分裂藍營？蔡沁瑜表示，不清楚民調的產生方式。

媒體詢問，「6成藍營支持者不希望郭台銘獨立參選？」蔡沁瑜說，「這些聲音我們都聽到了，這些聲音都會納入評估考量，我們需要聽到各界的聲音，來做為下決定的力量。」

前台北縣長周錫瑋在昨晚國民黨提名人韓國瑜新北造勢活動上表示，如果王金平和郭台銘堅持脫黨參選，國民黨就要「清黨」，蔡沁瑜回應，「不多做評論，只有『祝福』。」

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